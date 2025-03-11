شدد المطرب والملحن حسام حبيب، أن علاقته بزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب أصبحت «مرحلة وانتهت.. ولن تعود».

وأشار خلال مقابلة لبرنامج «العرافة»، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، إلى أن علاقته بالفنانة شرين عبد الوهاب كانت في البداية علاقة صداقة قوية؛ ولم تحدث بينهما أي مشاكل قبل الزواج، مضيفا: «في بداية الزواج، كان زواجا جميلا، وصورة الناس عنا كانت حلوة، وكنت أتمنى أن تظل هكذا، شيرين أما الأن بالنسبة لي مرحلة وعدت».

وأوضح أنه كان يرفض الرد على الاتهامات الموجهة إليه خلال فترة زواجه بشيرين، ليس ضعفا أو قلة حيلة؛ ولكن «حفاظا على العشرة» والذكريات المشتركة، قائلا: «سافرنا وضحكنا ومرضنا مع بعض، وهذه الأشياء كانت أهم من أي شيء في الدنيا، وكنت مصمما حتى آخر نفس أن أحافظ عليها».

وعبر عن استيائه من ردود فعل الناس السلبية تجاه محاولاته لتجاوز تلك المرحلة، قائلا: «الناس رافضة حتى تخليني أعدي، إذا ضحكت تقول: إنسان مستفز، وإذا سكت، تقول: معندوش حاجة يقولها، وإذا قلت: نحكم ربنا، تقول: أنت جاي تتكلم في الدين؟ إيه المطلوب مني!».

وأكد أن علاقته بشيرين أصبحت من الماضي، معقبا: «شيرين مرحلة وعدت ولازم الناس تتخطاها، أنا في مرحلة جديدة من حياتي، مرحلة شيرين انتهت ولا يمكن أرجع لها، أنا كسبت إيه غير الأذى».