قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير عام إدارة بنها التعليمية، وكذا مديرة مدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات يتضمن شكوى من قيام إدارة المدرسة بتقسيم حضور الطلاب على مدار الأسبوع بحيث يحضر الطالب يومين فقط.

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص الواقعة، ضمت كلًا من أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة، وأشرف جمعة من الشئون القانونية، والسيد راشد مدير التعليم الابتدائي؛ وذلك للتحقق من صحة ما ورد بالفيديو واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوصت اللجنة، بعد فحص الواقعة، باستبعاد كل من مدير عام إدارة بنها التعليمية لحين انتهاء التحقيقات، وكذلك مديرة المدرسة.

كما شمل القرار استبعاد معلمة اللغة العربية بالمدرسة، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الواقعة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل.