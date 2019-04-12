الإمارات وأوزبكستان تبحثان الارتقاء بالعلاقات الثنائية

بحثت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تحديث العمل وتطوير الأداء والخدمات الحكومية وآليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عبد الله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان مع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي للعاصمة الأوزبكية طشقند بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تحديث العمل الحكومي،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب أريبوف عن تقدير بلاده لجهود ومبادرات دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الحكومي المشترك.

من جهته، أكد محمد عبد الله القرقاوي أن قيادة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ صيغ التعاون الهادفة لخير المجتمعات و تركز على تطوير علاقاتها على أسس الثقة والاحترام والقيم الإنسانية المشتركة، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع حكومة أوزبكستان تؤكد هذا التوجه من خلال التركيز على التعاون لبناء مستقبل مستدام تقوده حكومات فعالة.