«الحرة»: اعتقال علي عثمان طه النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني عمر البشير

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أفادت فضائية "الحرة" -اليوم الخميس- في خبر عاجل منذ قليل، بأنه تم اعتقال علي عثمان طه النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني عمر البشير.

ويشهد السودان، منذ يوم الجمعة الماضي، مظاهرات حاشدة، وصفت بالأكبر منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية؛ للمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

ويشهد السودان تصعيدًا بارزًا على خلفية المظاهرات الأخيرة، وسط أنباء شبه مؤكدة عن تنحي الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.

وأحاطت القوات المسلحة السودانية مبنى الإذاعة والتلفزيون، وتم بث الموسيقى العسكرية، في انتظار بيان مهم من الجيش.