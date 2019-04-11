المجلس التنسيقي «العراقي -الروسي» يجتمع في بغداد أواخر الشهر الجاري

يجتمع المجلس التنسيقي العراقي -الروسي في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تلقى رسالة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع والفضاء الروسي يوري باريسوف، الذي يرأس الجانب الروسي في المجلس التنسيقي المشترك.

من جانب آخر، استقبل عبدالمهدي اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، الذي يزور العراق حاليًا.

وأكد عبد المهدي "اعتزاز العراق وشعبه بالعلاقات مع روسيا وبمكانتها" مثمنًا دعم روسيا للعراق في كافة المجالات.

وأعرب عن أمله "أن يؤدي عقد المجلس العراقي -الروسي في بغداد الى توسيع دائرة العلاقات وتطوير مشاريع الطاقة والنفط والغاز، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين الصديقين".

ومن جانبه، أعرب بوجدانوف عن ارتياح "القيادة الروسية لتحقق الأمن والاستقرار، ولتوجهات الحكومة العراقية نحو التنمية والازدهار الاقتصادي، وتطلع روسيا الاتحادية للمزيد من التعاون واستمرار عمل الشركات الروسية ومشاريعها في العراق".