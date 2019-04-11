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تجمع المهنيين السودانيين: نطالب بتسليم السلطة للشعب وفق إعلان الحرية والتغيير


نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 10:14 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 10:14 ص

طالب تجمع المهنيين السودانيين، بتسليم السلطة للشعب وفق إعلان الحرية والتغيير، وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وأوقف تلفزيون السودان بثه خلال اليوم، ولم يذع سوى موسيقى عسكرية، مع الإعلان عن بيان مهم للقوات المسلحة بعد قليل.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.


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