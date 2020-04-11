قالت النقابة العامة للأطباء، إنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو إصابة 43 طبيبا ووفاة 3 أطباء (2 منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)، وما زال الحصر مستمرا ومرشحا للزيادة.

ودعت النقابة، في بيان لها اليوم، وزارة الصحة، للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها حيال أسرهم.

وأكدت النقابة على جميع الجهات المختصة، بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت النقابة على جموع الأطباء، بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بكل المنشآت الطبية.

وتابعت: "تعيد النقابة طلبها على مجلس الوزراء، بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين".

وقدمت النقابة خالص العزاء لجموع الأطباء ولأسر الشهداء، متمنية سرعة الشفاء للمصابين من الأطباء وجموع المواطنين.