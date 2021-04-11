نائبة تنتقد الأكشاك التجارية أمام قصر عابدين: تقليل لقيمة الميدان التاريخي

علقت شيماء حلاوة، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على الاعتراضات التي عبر عنها قطاع عريض من المواطنين بسبب تدشين بعض الأكشاك التجارية في محيط قصر عابدين.



وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، مساء اليوم الأحد: «قصر عابدين بناه الخديوي إسماعيل على 24 فدانا ضمن خطة بناء القاهرة الخديوية سواء القصر نفسه أو الحديقة والميدان وبالتالي فغنه منذ تدشين القصر وبنائه كان محسوب حساب الميدان أنه جزء من القصر».



وتابعت: «هذا الميدان شهد أحداثا تاريخية كبيرة بداية من حركة عرابي إلى 23 يوليو وهي مواقف سياسية تاريخية شهدها الميدان.. صحيح الميدان تم تطويره بشكل رائع منذ عام 2016 بشكل مهني ومحترم يراعي الطراز والأسس المعمارية المختلفة، وصحيح أيضا أن الأكشاك تم بنائها بشكل جيد وغير مؤذي لكن وجه الاعتراض هو الموقع أمام قصر عابدين».



وأكدت أن موقع الأكشاك التجارية غير دقيق، خاصة أن الدولة قامت بتجديد الأرض وافتتاح متاحف داخله تكلفت مبالغ باهظة، معقبة: «وجود مثل هذه الأكشاك يعني أننا نطور من جهة ثم نقلل قيمة القصر من جهة أخرى بسبب وجود هذه الأكشاك في موقعها».