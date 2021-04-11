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سيراميكا يكشف سبب تغيير صالح جمعة أمام الإنتاج

محمد جلال
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 11:15 م

كشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كيلوباترا، حجم الإصابة التي تعرض لها صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وقال رضوان، إن جمعة اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وطلب التغيير والخروج من الملعب حتى لا تتفاقم الإصابة، مشددا على أن تغيير اللاعب كان بسبب شكواه من الإصابة.

وأوضح طبيب سيراميكا أن صالح جمعة سوف يخضع لأشعة على العضلة الخلفية غدا، لتحديد حجم الإصابة والبرنامج العلاجي والتأهيلي له، وكذلك مدة غيابه عن التدريبات الجماعية، مشيرا إلى أن عامر عامر، حارس مرمى الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية للقدم اليمنى.


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