تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد على شمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء لنشاط رياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بسرعة رياح تتراوح من 60 إلى 70 كم / ساعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 22

بورسعيد 14 19

الإسكندرية 14 19

شرم الشيخ 14 24

أسوان 16 28

كاترين 04 23

الإسماعيلية 10 23