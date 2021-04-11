مصدر أمني: السيطرة على حريق غرفة توزيع الغاز في 6 أكتوبر دون وقوع إصابات

أعلن مصدر أمني السيطرة على الحريق الذي اندلع بماسورة الغاز المغذي لمنطقة أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر.



ونفى المصدر حدوث انفجار للخط، لكنه قال إن تسريبا حدث داخل إحدى غرف توزيع الغاز بالمدينة، مما أدى إلى نشوب حريق محدود بالغرفة، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



ونشب حريق في خط الغاز المغذي للحى السادس بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماده.

وقال مصدر مسؤول بالشركة ناتجاس المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعي لمدينة السادس من أكتوبر، إن الشركة أغلقت المحابس الخاصة بماسورة الغاز التي في منطقة أبو الوفا بمدينة السادس من اكتوبر.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فانه قد تم الدفع بـ10 سيارات لإطفاء الحريق، على أن تبدأ الشركة في معاينة الخط لمعرفة أسباب الحادث، والعمل على إصلاح الخط في أسرع وقت.