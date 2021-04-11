 الهند تسجل أكثر من 152 ألف إصابة جديدة و839 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 152 ألف إصابة جديدة و839 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 8:25 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 8:25 ص

سجلت الهند 152 ألفا و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر حصيلة إصابات يومية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 13 مليونا و358 ألفا و805 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم /الأحد/ - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 839 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 169 ألفا و275 شخصا.
وأفادت بأن 90 ألفا و584 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و81 ألفا و443 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و108 آلاف و87 شخصا.

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