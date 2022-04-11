فنلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف

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قالت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، إنّ فنلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين - لم تسمهم - قولهم إن روسيا ارتكبت خطئا استراتيجيا فادحا جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المسؤولون أن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين للحلف كانت موضع نقاش وجلسات متعددة" خلال محادثات بين وزراء خارجية دول الناتو الأعضاء، الأسبوع الماضي، حضرها ممثلون عن البلدين.

وجاء تغير مواقف فنلندا والسويد من الانضمام للناتو على خلفية قيام روسيا بشن هجوم على أوكرانيا وتهديدها دول الجوار بمصير مماثل في حالة تفكيرها الانضمام لحلف الناتو والتخلي عن الحياد.

والأسبوع الماضي، قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إن "الانضمام وعدم الانضمام لحلف الناتو خياران لهما عواقب".

وتابعت مارين: «نحن بحاجة إلى تقييم الآثار قصيرة المدى وطويلة الأجل، يجب أن نضع في اعتبارنا هدفنا، وهو ضمان أمن فنلندا والفنلنديين في جميع المواقف».