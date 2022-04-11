 نائب روسي يكشف متى سيعترف الغرب بسيادة روسيا على القرم - بوابة الشروق
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نائب روسي يكشف متى سيعترف الغرب بسيادة روسيا على القرم

رويترز
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 7:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 7:10 ص

قال نائب روسي أن الغرب لن يعترف بأن شبه جزيرة القرم روسية إلا بعد وصول قادة يتمتعون بوجهات نظرهم كالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى السلطة.

وأكد النائب في مجلس الدوما فيكتور فودولاتسكي على أنه حتى اعتراف أوكرانيا بسيادة موسكو على شبه الجزيرة لن يغير موقف أوروبا والولايات المتحدة بسبب سياستهما المناهضة لروسيا.

وقال: "الاعتراف لن يحدث إلا بعد أن يتغير البرنامج السياسي في أوروبا، عندما يكون هناك قادة مثل فوتشيتش، وأوربان".

وشدد على أن نتائج الانتخابات التي جرت في صربيا وهنغاريا أظهرت آراء الناس الذين لا يوافقون على التدخل الأمريكي في حياتهم.

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