حمدي فتحي : شادي حسين توقع أن أسجل هدفا فى شباك بيراميدز

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أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية الفوز على بيراميدز اليوم والتتويج بكأس مصر في نسختها 2021-2022.

وأشار حمدي فتحي إلى أن التتويج بكأس مصر جاء تتويجًا لمجهود اللاعبين وإدارة النادي والجهاز الفني والجماهيرالغالية والمساندة دائمًا للفريق.

وأوضح أن زميله بالفريق شادي حسين توقع تسجيله هدفًا في لقاء اليوم أمام بيراميدز، ويشكره على هذه المشاعر الطيبة.

وأضاف حمدي فتحي أنه يعمل طول الوقت بمنتهى التركيز، وهذه عادة لاعبي الأهلي المطالبين بالمنافسة على جميع البطولات.

وعن هدفه في لقاء اليوم قال: «هو تتويج لمجهود الفريق بالكامل، وأشكر حسين الشحات على صناعة الهدف فهو لاعب كبير وله دور مؤثر في الفريق».

واختتم حمدي فتحي: «لدينا تركيز في كل خطوة، ونعمل من أجل الفوز في كل المباريات للتتويج بكل الألقاب التي نلعب عليها من أجل جماهير الأهلي العظيمة».