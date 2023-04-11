ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل تهريبهم بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية دمنهور.

وأسفرت الحمله عن ضبط عدد 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم محملين على سيارة قبل تهريبهم بالسوق السوداء بعد عمل مطارده للسيارة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

وضبط 4 تجار تموين وأصحاب مشروع جمعيتى قامو بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

كانت الحملة برئاسة فرحات ابوعاصى وبرفقه السيد الوكيل و على أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم