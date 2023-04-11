ظهرت الفنانة تارا عماد، في دور عالية في الحلقة 5 من مسلسل «الصندوق»، عازفة الكمان في أوركسترا أوبرا القاهرة حيث أرسل مجهول صورة لها تظهر فيها مع عضو من فريق الأوبرا وذلك داخل صندوق ألغاز جديد، أرسله مجهول للثلاثي نور (هدى المفتى) ويوسف (علي قاسم) وياسين (أحمد داش)، كما أرسل أيضًا داخل الصندوق فيديو لتارا (عالية) وهي تعزف الكمان باحتراف في حفل بالأوبرا.

وقرر لثلاثى الذهاب إلى حفل لتارا عماد (عالية) في الأوبرا حيث أرسل مجهول تذاكر لهم لحضور الحفل ولكنهم فوجئوا بعدم وجود تارا (عالية) ووجود عضو الفريق الذي تصورت معه في الحفل، ليفاجأ بعد ذلك الثلاثي بأن تارا (عالية) مختفية منذ فترة. فهل هناك علاقة بين اختفاء تارا عماد (عالية) وأروى مراد (ريهام عبدالغفور) وهل تم خطفها أم اختفت بإرادتها؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة.



مسلسل «الصندوق» بطولة أحمد داش، هدى المفتي، على قاسم،، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبدالمنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.