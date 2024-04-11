

قال الفنان مصطفى شعبان، إن ردود فعل الجمهور حول مسلسله «المعلم» مبهرة، ذاكرًا أن نجاحه مماثل لنجاح مسلسلات «الزوجة الرابعة» و«عائلة الحاج متولي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس: «كل الناس في الدول العربية حافظة أسماء الشخصيات الثانوية والأدوار الثانية والثالثة، لما بلاقي كده بعرف إن العمل واصل للناس».

وأوضح أن نجاح المسلسل فاق التوقع، خاصة أن موسم رمضان 2024 صعب وبه مسلسلات كثيرة، مُرجعًا النجاح إلى توفيق الله في المقام الأول، ثم إخلاص الكل.

وأكمل: «كل صناع العمل بداية من الإنتاج والإخراج والتصوير والموسيقى والفنانين المشاركين، كانوا في حالة إخلاص شديدة، التصوير من 5 و6 الصبح عشان نلحق نصور في شادر السمك، وأيام كتيرة اشتغلنا 20 و21 و22 ساعة».

ولفت إلى أن سيناريو المسلسل مكتوب بـ«حرفية شديدة»، كما أن الشخصيات مكتوبة بتباين واضح وكلها حقيقية، مؤكدًا أنه محظوظ بكل النجوم الذين عملوا معه.

مسلسل «المعلم»، من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، وانتصار، ومنذر رياحنة، وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وسارة نور، ومحمد العمروسى، وأحمد عبد الله محمود، وأسامة الهادي، ومصطفى حشيش، ولبنى ونس، وطارق النهري، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم، وحمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.