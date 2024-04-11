حملات تموينية مكثفة على الأسواق خلال إجازة العيد وتحرير 150 مخالفة ومحضرا بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، وتوافرها بكميات بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعته المستمرة لأجواء الاحتفال بالعيد.

وفي هذا الصدد، أجرت مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، وخالد محمد الدبر وكيل المديرية ومديري الإدارات التموينية ومفتشي الإدارات بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء، عدة حملات تموينية مكثفة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، وتحرير 150 محضرا تموينيا ومخالفة متنوعة منها إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف كلي وتوقف جزئي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم صرف بون صرف الخبز وعدم احتفاظ بسجل زيارات، وحيازت وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع بعض السلع أزيد من السعر.

وأشار إلى تحرير محاضر غلق مستودعات بوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية وغلق مشروع جمعيتي، وعدم صرف مقرارات تموينية أثناء أوقات العمل الرسمية.

وجرى ضبط 50 شيكارة سماد زراعي المدعم زنة الشيكارة 50 كجم والمخصص للتوزيع على الحيازات الزراعية وتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها بدائرة مركز صدفا، وجرت مصادرة الكمية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمشاركة محمد إبراهيم مدير إدارة تموين صدفا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لردع المخالفين وتم التحفظ على المضبوطات.

وقامت إدارة الطب البيطري، بالمرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم بالمراكز والأحياء، وتم فحص اللحوم المعروضة، والتأكد من وجود الأختام وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.