رئيس الوزراء الإسباني يبدأ جولة رسمية أوروبية لـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، جولة رسمية تستغرق يومين إلى بولندا والنرويج وأيرلندا؛ بهدف العمل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن سانشيز بدأ جولته إلى وارسو لمناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي. ونقلت "الأناضول" عن مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية قولها إن سانشيز سيعقد اجتماعات في النرويج وأيرلندا الجمعة للحصول على دعم لعملية الاعتراف بفلسطين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة محلية، إن الحكومة تعمل مع الدول الأوروبية الأخرى للوصول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن "خطورة الوضع في فلسطين تظهر أنه لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى أنهم يحاولون تحديد يوم للاعتراف بالدولة الفلسطينية سواء في مجلس الوزراء أو في اجتماعاتهم مع الشركاء الأوروبيين.