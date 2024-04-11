مسئول روسي: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كورسك

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق تليجرام إن ثلاثة مدنيين من بينهم طفلان، قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في المنطقة الواقعة غربي روسيا.

وأضاف ستاروفويت أن طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها في قرية أباناسوفكا، على بعد عدة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، حذر ستاروفويت من هجمات جديدة بالطائرات المسيرة. وتم إطلاق إنذار بشأن الطائرات المسيرة أيضا في منطقة فورونيج المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا، التي تخوض حربا ضد جارتها أوكرانيا منذ أكثر من عامين، تتعرض بشكل متزايد للهجمات خاصة في المناطق الحدودية.

ومع ذلك، فإن الأضرار وعدد الضحايا لا يقارن بالمجازر التي تحدث في أوكرانيا.