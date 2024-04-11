أمريكا تدرس طلبا أستراليا بإسقاط تهم التجسس ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة تدرس طلب أستراليا إسقاط واشنطن تهم التجسس الموجهة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن الطلب الأسترالي، "نحن ندرس ذلك" حاليا، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

كان البرلمان الأسترالي أقر اقتراحا في فبراير الماضي، بدعم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقات القانونية بحق المواطن الأسترالي الموقوف من خمس سنوات في بريطانيا والمهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسلّم أسانج الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، وفي أواخر مارس الماضي، منحت المحكمة العليا في لندن الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع لتقديم مزيد من "الضمانات" بشأن معاملته إذا تم إرساله إلى هناك لمواجهة الاتهامات.