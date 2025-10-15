إصابة شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب مواطن بجروح في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء لسيارة في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين - كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح".

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين سيارة على طريق صديقين – كفرا في محلة العاصي أمام "تعاونية الرمال"، وأفيد عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال نفذت عملية تفجير فجر اليوم الأربعاء عند أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، كما قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة عند أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان ، وبدأ تنفيذ بنوده في 27 نوفمبر 2024.