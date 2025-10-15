بريطانيا تفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين ومحطة صينية للغاز الطبيعي المسال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت بريطانيا عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين وعلى محطة صينية تستقبل الغاز المسال من مشروع روسي كبير.

وأعلن مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، في بيان اليوم الأربعاء، أن بريطانيا أدرجت على القائمة السوداء شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر شركتي نفط روسيتين تابعتين للدولة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المكتب إن الشركتين، اللتين تستحوذان على أكثر من نصف إجمالي إنتاج النفط في روسيا، تقومان بأعمال ذات "أهمية استراتيجية" للحكومة.

وتقوم الدول الغربية بتشديد الضغط على قطاع الطاقة الروسي في محاولة للحد من تدفق عائدات النفط إلى الكرملين وتقليص قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل حربه في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في بيان منفصل: "نحن بصدد إرسال إشارة واضحة: النفط الروسي خارج السوق. وكلما تصاعد عدوان بوتين، نصعد ردنا."

كما أدرجت بريطانيا على قائمتها السوداء أيضا محطة الغاز الطبيعي المسال الصينية في بيهاي، التي أصبحت نقطة تفريغ الشحنات القادمة من محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي في روسيا.

واستقبلت محطة بيهاي تسع شحنات من محطة التصدير الروسية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات منذ أواخر أغسطس، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وشملت قائمة اليوم الأربعاء أيضا شركة التكرير الهندية نايارا إنرجي المحدودة، وهي مشتر رئيسي للنفط الخام الروسي وتمتلك مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في فادينار بولاية جوجارات.