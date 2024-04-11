إيران: كان ممكن التغاضي عن الرد على هجوم القنصلية إذا ندد به مجلس الأمن

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن "ضرورة رد إيران" على الهجوم على قنصليتها في دمشق كان من الممكن التغاضي عنها إذا ندد به مجلس الأمن الدولي.

وأضافت البعثة، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لو كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد ندد بالعمل العدواني المستحق للتوبيخ من جانب النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق ثم جعل الجناة يمثلون أمام العدالة، لكان من الممكن أن تجنب معاقبة إيران لهذا النظام المارق"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالرد على إيران في حال مهاجمتها إسرائيل انتقاما لاغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

جاء ذلك خلال حديث نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قاعدة "تل نوف" الجوية وسط إسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه.

ويأتي ذلك بعدما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية أمريكية، قولها إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يعتقدون أن إيران أو أذرعها على "وشك" شن "هجمات كبيرة" بصواريخ أو بطائرات بدون طيار ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، رداً على استهداف قنصلية طهران في دمشق.