روسيا: سنقوم برد مزدوج على خطط أمريكا لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستقوم بـ"رد مزدوج" على خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ريابكوف، للصحفيين تعليقا على خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، "تمت مناقشة الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى بكين، ويمكننا بل ويجب علينا أن نرد على الردع المزدوج بإجراء مضاد مزدوج"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ريابكوف أن أحد عناصر هذا الرد المضاد سيكون مراجعة نهج موسكو تجاه الوقف الأحادي لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الذي أعلنته روسيا عام 2018.

وقال ريابكوف إنه مع اتخاذ الخطط الأمريكية المقابلة المزيد والمزيد من الخطوط العريضة الملموسة، فإن روسيا تنتقل إلى خطوات انتقامية عملية، مضيفا أن هذا ينطبق تماما على الاتجاه الأوروبي.

وصرح متحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، أمس الأربعاء، بأن أمريكا تهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نهاية العام الحالي 2024.