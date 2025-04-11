انطلاق مؤتمر جامعة المنصورة الجديدة لمناقشة تمكين التوظيف والابتكار

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، المؤتمر الأول للجامعة الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع شركة McGraw Hill تحت عنوان "مستقبل التعليم الجامعي: تمكين التوظيف والابتكار من خلال تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي والشراكات الصناعية"، بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعدد من القيادات الجامعية من مختلف الجامعات المصرية، فضلاً عن مسئولي الإدارة العليا بشركة McGraw Hill.

وفي كلمته الافتتاحية، نقل الدكتور معوض الخولي تحيات معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والمختصين في الصناعة، بهدف تطوير التعليم الجامعي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن الشهابي، بدور جامعة المنصورة الجديدة في تطبيق تقنيات التعليم الرقمي المتكامل، مشيرًا إلى أن دمياط تظل محافظة رائدة في مجال التعليم العالي، بما تتمتع به من جامعات متميزة تسهم في بناء منظومة تعليمية حديثة.

وتناول المؤتمر في جلساته عدة محاور رئيسية، منها استكشاف آفاق تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي وكيفية تمكين المؤسسات الأكاديمية والصناعية من بناء تحالفات استراتيجية تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات منها تطوير المناهج التعليمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم رحلة التعلم الشخصية للطلاب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشهادات الرقمية وأدوات الشارات كوسيلة للتحقق من المهارات القابلة للتوظيف.

اختتم المؤتمر بتوجيه الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم الفعالية، مع تأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التحديات المستقبلية في مجال التعليم والابتكار.