تقرير: مبعوث ترامب قد يلتقي بوتين اليوم

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر قولها، إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دنالد ترامب، توجه اليوم الجمعة إلى روسيا، ومن المرجح أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار "أكسيوس" إلى أن ويتكوف اتجه إلى روسيا ليعقد الاجتماع الثالث مع المسئولين الروس، في ظل سعي ترامب إلى وقف حرب أوكرانيا.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات أن طائرة أمريكية هبطت في سان بطرسبورج شمال غربي روسيا وهي من نفس نوع الطائرة التي تقل ويتكوف، مشيرا إلى أن طائرة ويتكوف المحتملة، أقلعت من فلوريدا وهبطت في مطار "بولكوفو" في بطرسبورج في الساعة 09:20 بتوقيت موسكو.

وعقد ويتكوف مباحثات مؤخرا مع مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف في واشنطن.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تمتد مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية لستة أشهر أو عام.

وأجرت روسيا والولايات المتحدة سلسلة من المباحثات حول تطبيع العلاقات الثنائية وتسوية نزاع أوكرانيا، وأكدت موسكو أنها تسعى إلى سلام دائم قائم على "احترام مصالح الجميع في المنطقة".

وسبق أن اقترح الرئيس بوتين تشكيل إدارة مؤقتة برعاية أممية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية للتسوية، بحسب روسيا اليوم.