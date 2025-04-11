وجه جمال الدرة، والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الدولة المصرية وإعلامها، على مساندتهم المستمرة والتاريخية للقضية الفلسطينية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة «المحور»: « أشكر الرئيس السيسي على مساندته لنا، وعلى استضافته للرئيس الفرنسي ماكرون، ورفضه تهجير شعبنا الفلسطيني ونشكر جهود مصر».

وتابع: «نحن نبارك كل الجهد المصري الداعم والمساند لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني عبر التاريخ وسعي مصر والقيادة المصرية؛ لإنهاء الحرب على غزة»، مشددا أن «مصر ضحت لأجل فلسطين وشعبها عبر التاريخ، وما زالت تضحي من أجل قضيته».

ووصف مصر بأنها «أم الأمة العربية والإسلامية»، مؤكدا أنه «بدون مصر لن تكون هناك أمة».

واختتم بتوجيه شكر خاص للرئيس السيسي على جهوده في إقناع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالموافقة على خطة لإعادة إعمار غزة.