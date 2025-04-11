النيابة العامة توقع مذكرة ترتيبات عمل مع وكالة اليوروجست لتعزيز التعاون القضائي الدولي

شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في فعاليات الاجتماع الذي عقد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة ومنظمة "اليوروجست"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية، من خلال تسهيل الاتصال مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.



كما تسعى المذكرة إلى دعم تبادل المعلومات القانونية والاستراتيجية والفنية، بما في ذلك نتائج التحليلات الاستراتيجية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات الجنائية والممارسات الإجرائية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات العملية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة.

وأكد المستشار محمد شوقي، خلال كلمته في الاجتماع، على أهمية هذا التعاون مع "اليوروجست" في دعم آليات العدالة الدولية، ولا سيما في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، مشددًا على الدور الحيوي لهذا التعاون في تحقيق العدالة الناجزة والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في القضايا الجنائية العابرة للحدود.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين المستشار النائب العام ورئيس منظمة "اليوروجست" مايكل شميد، في تعبير عن التقدير المتبادل وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين.