بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة "قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء" في القطاع.

واعتبر بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن الضغط على حركة حماس هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى، مشيرا إلى أن "مصلحة حماس هي الحفاظ على الرهائن، ولإعادتهم إلى الديار يجب أن نُخضعها لسيطرتنا"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أقرّ الوزير بوجود "خلافات عدة" بينه وبين رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مؤكدًا تأييده "لحق رئيس الوزراء في اختيار رئيس جديد للجهاز".

كما وجّه انتقادات إلى الجهاز القضائي، قائلاً: "العديد من قضاة المحكمة العليا لديهم تصورات وأجندات تختلف عن تصوراتنا وأجنداتنا".