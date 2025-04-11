مصرع مسؤول تنفيذي في سيمنس وزوجته وأطفاله الثلاثة في حادث تحطم مروحية بنيويورك

قال مسؤولون في مدينة نيويورك الأمريكية إن مروحية مخصصة لمشاهدة معالم مدينة نيويورك تحطمت في الجو يوم الخميس وهوت في نهر هدسون، ما أسفر عن مقتل الطيار وعائلة من خمسة سياح إسبان في أحدث كارثة جوية في الولايات المتحدة.

وكان من بين الضحايا أوجستين إسكوبار، مسؤول تنفيذي في شركة سيمنس، وزوجته، ميرسي كامبروبي مونتال، وثلاثة أطفال، بالإضافة إلى الطيار، حسبما قال شخص مطلع على التحقيق لوكالة أسوشيتد برس(أ ب). ولم يتمكن هذا الشخص من الحديث عن تفاصيل التحقيق علنا وتحدث إلى (ا ب) شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأظهرت صور نشرت على موقع شركة المروحيات الزوجين وأطفالهما يبتسمون أثناء صعودهم للطائرة قبل الإقلاع مباشرة.

وقال رئيس البلدية إريك آدامز إن الرحلة بدأت من مهبط للمروحيات في وسط المدينة حوالي الساعة 3 مساءً وتم انتشال الجثث وإخراجها من الماء. واستغرقت الرحلة التي اتجهت شمالا على طول أفق مانهاتن ثم العودة جنوبا باتجاه تمثال الحرية أقل من 18 دقيقة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه سيحقق في الأمر.