النائب أحمد بلال البرلسي ينتقد القرار في بيان عاجل: رفع أسعار المحروقات صفعة على وجه المواطن

أصدر النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بيانا عاجلا بشأن ارتفاع أسعار المحروقات.

وذكر البيان: في ظل المعاناة المستمرة التي يعيشها ملايين المصريين بسبب ضغوط الحياة اليومية وارتفاع الأسعار، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 13% و15%.

وفي البيان، أعرب البرلسي عن استنكاره لهذا القرار، معتبرًا أنه "عبء جديد" على كاهل المواطن المصري في وقتٍ يعاني فيه من موجات غلاء غير مسبوقة. وأوضح أن هذا القرار لا يُعد مجرد تراجع عن الوعود الحكومية بعدم المساس بأسعار الوقود طالما استقرت الأسعار العالمية، بل جاء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، مما كان يقتضي تخفيض الأسعار بدلاً من زيادتها.

كما انتقد البرلسي تحميل المواطن فاتورة توصيات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تتغاضى عن إصلاحات اقتصادية حقيقية مثل خفض الإنفاق العام غير المنتج وتحقيق العدالة الضريبية.

وختم البرلسي بيانه بالقول إن هذه السياسة الاقتصادية "منحازة ضد فقراء هذا الوطن وطبقته الوسطى"، مطالبًا بعرض البيان العاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 13 أبريل 2025.