وزير خارجية تركيا: الوقت أثبت لنا أن إسرائيل ليس لديها أي نية لرؤية الفلسطينيين في فلسطين

اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برفض أي مقترحات تهدف لوقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هدف إسرائيل الأساسي هو الاستيلاء على الأرض دون سكانها.

وقال خلال كلمة له ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع المنعقد في تركيا، إن «أي مقترح يُطرح، لإيقاف إطلاق النار أو لوضع نظام وخدمات بديلة في غزة والضفة الغربية؛ كلها أمور لا ترحب بها إسرائيل؛ لأنهم يريدون الأراضي الفلسطينية بدون فلسطينيين».

وأضاف أنه «مهما كانت الأفكار المقترحة حول وقف إطلاق النار، أو حكم غزة مستقبلا، أو إعادة إعمارها؛ فإنها ليس لها أي أصداء أو أي استجابة من الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدا أن «الوقت أثبت لنا أنهم ليس لديهم أي نية لرؤية الفلسطينيين في فلسطين».

أشار إلى أن «المسئولين الإسرائيليين لا يترددون أو يخجلون من التعبير والإفصاح عن هذه السياسة».

وأشاد برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، مثمنا دوره وجهوده المستمرة في «محاولته دائما الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وتقديم الخدمات الأساسية، وإيجاد التمويل، ومتابعة قضايا الفلسطينيين اليومية برغم الظروف وصعوبتها».