 في ذكرى وفاته السادسة.. رانيا فريد شوقي تنعي محمود الجندي: كان من أحب الناس لقلبي - بوابة الشروق
الجمعة 11 أبريل 2025 7:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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في ذكرى وفاته السادسة.. رانيا فريد شوقي تنعي محمود الجندي: كان من أحب الناس لقلبي

منة عصام
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 7:05 م

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على نعي الفنان الراحل محمود الجندي في الذكرى السادسة لوفاته، وذلك من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

وقالت رانيا في المنشور: "الذكرى السادسة لوفاة الفنان الموهوب جدًا محمود الجندي.. كنت محظوظة إني اشتغلت معاه في مسرحيتين وكان هو اللي بيرشحني واتعلمت منه كتير، وكان من أحب الناس لقلبي"، ودعت له بالرحمة والمغفرة.

يُذكر أن محمود الجندي وافته المنية في 11 أبريل 2019 في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بعد تعرضه لأزمة قلبية نُقل على إثرها للمستشفى، حيث مكث في وحدة الرعاية المركزة لمدة 10 أيام قبل أن يفارق الحياة.

 

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