رحلات من ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا ترفع الإشغالات الفندقية لأعلى معدل منذ بداية العام

أعلن عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن جداول تشغيل الرحلات في المطارات أظهرت وصول 173 رحلة طيران سياحية إلى مرسى علم خلال الأسبوع المقبل، قادمة من 12 دولة أوروبية، على متنها نحو 35 ألف سائح، يتصدرهم السياح من ألمانيا، وبولندا، وبلجيكا، وهولندا، والتشيك، وإيطاليا.

وأشار عثمان، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السياح بالورود ومشروبات الضيافة، مع تقديم الترحاب الكامل، ثم نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، وتنظيم برامج سياحية متنوعة ومهرجانات شاطئية، في إطار تنشيط السياحة والترويج لمدينة مرسى علم.

وأضاف أن حركة الطيران السياحية الوافدة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، بزيادة 21 رحلة عن الأسبوع السابق، ما انعكس على نسب الإشغال بالفنادق التي وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ بداية العام الجاري.