رئيس وزراء باكستان يزور السعودية قريباً

كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" السعودية، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الزيارة التي تعد الثانية له خلال أقل من شهر.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية بالتوازي مع وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة، بحسب المصدر.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن تبحث الزيارة تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مناقشة سبل التهدئة في المنطقة، في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكانت باكستان قد أكدت في وقت سابق استعدادها لاستضافة هذه المحادثات في إسلام آباد، ووصفتها بأنها "فرصة حاسمة" لإنهاء الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ أسابيع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السعودية وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين. وتضم القوة طائرات مقاتلة وأخرى مساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري المشترك ورفع مستوى الجاهزية.

وكانت تحذيرات أمنية صادرة عن إسلام آباد قد شددت على التزام باكستان بالوقوف إلى جانب المملكة، بموجب معاهدة الدفاع المشترك، في حال تصاعد التوترات، خصوصاً مع تزايد الهجمات الإيرانية في الفترة الأخيرة.

ومنذ اندلاع التصعيد في 28 فبراير الماضي، كثف الجانبان من تنسيقهما المشترك عبر الاتصالات المستمرة وبحث تطورات المشهد الإقليمي. واستمر هذا التنسيق حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، والذي أوقف حرباً استمرت لأكثر من شهر.

وفي هذا السياق، رحبت السعودية بالتوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.