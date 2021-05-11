استقبال الأمريكية جلوريا والكر وعائلتها بمطار شرم الشيخ الدولي

وصلت الأمريكية "جلوريا والكر" وعائلتها، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار شرم الشيخ الدولي لمواصلة زيارتهم للمدن السياحية المصرية، وعلى رأسها منتجعات جنوب سيناء السياحية.

وكان في استقبال "جلوريا" وعائلتها، الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، ونائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وقال الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، إنه جرى الترحيب بـ "جلوريا" و أسرتها، منذ وصولهم إلى مطار شرم الشيخ، وجرى تقديم الورود و الهدايا لهم متمنيين لهم زيارة سعيدة بمدينة السلام.

وأكد مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة في تصريح له اليوم، أنه جرى وضع برنامج سياحي للسيدة الأمريكية وأسرتها، يتيح لهم زيارة معظم الأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ، والاستمتاع بالأنشطة السياحية المختلفة.

وأشار إلى أن الأمريكية "جلوريا والكر" وعائلتها، جاءوا من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر، ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها. وأنهت بالفعل زيارة بعض المناطق التي كانت تحلم بها في القاهرة، والتي كان أهمها زيارة منطقة أهرامات الجيزة بصحبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

جدير بالذكر أن "جلوريا والكر" كانت محط أنظار العالم على مدار الفترة القليلة الماضية، بعد أن تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها "داستن فيتالي" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر، ومشاهدة أهرامات الجيزة العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، واصفًا هذه الزيارة بأنها أمنيتها الوحيدة وحلم حياتها.

وأعرب أفراد العائلة، البالغ عددها 14 شخصًا، عن سعادتهم لتحقيق حلم السيدة "جلوريا والكر" في زيارة مصر خاصة بعد مواجهتهم عدد من الصعوبات منها القيود المفروضة بسبب مرضها، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتكاليف السفر.