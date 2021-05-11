لافروف: لانزال ندرس إمكانية عقد القمة الروسية ـــ الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن هناك الكثير من التحضيرات غير المؤكدة حول القمة الروسية ـــ الأمريكية المقررة ولانزال ندرس إمكانية عقدها.

وأضاف لافروف بحسب ما أوردته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية: "نود أن نفهم كيف سيتصرف نظرائنا الأمريكيون لقد طرحنا عليهم هذا السؤال ولكن لم نتلق إجابة، أعني تتابع الخطوات قالوا أولاً، دع الرؤساء يجتمعون دون أي استعدادات وتحديد الاتجاه ذي الأولوية لعملنا الإضافي، ثم ذكروا أنه ربما يكون من الأفضل أن يجتمع الخبراء قبل القمة".

وتابع: "بعبارة أخرى، لا يزال هناك الكثير من عدم التأكيد هنا كما قلت من قبل، في حين أن موقفنا تجاه هذه المبادرة إيجابي بشكل عام ، فإننا ندرس جميع الجوانب المتعلقة بها".