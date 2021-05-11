رئيس الوزراء الهندي لن يحضر قمة مجموعة السبع بسبب تفشي كورونا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، لن يسافر إلى المملكة المتحدة لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع، وذلك مع مرور الهند بأسوأ موجة لتفشي فيروس "كورونا" يشهدها العالم حاليا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الهندية، أريندام باجتشي: "بينما نقدر دعوة رئيس الوزراء (مودي) من جانب رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لحضور قمة مجموعة السبع كمدعو خاص، فبناء على وضع الكوفيد السائد، تقرر ألا يحضر رئيس الوزراء قمة مجموعة السبع شخصيا"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

ورغم عدم عضوية الهند في مجموعة السبع، تلقى مودي دعوة من جونسون لحضور القمة التي تنعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل في كورنوال بالمملكة المتحدة.

وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.