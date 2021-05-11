تراجع وتيرة انكماش اقتصاد ماليزيا خلال الربع الأول من 2021

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع معدل انكماش اقتصاد ماليزيا خلال الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد وتشديد القيود لاحتواء المرض.

وذكر البنك المركزي الماليزي اليوم أن اقتصاد ماليزيا انكمش خلال الربع الأول من العام بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون انكماشه بمعدل 0.9% سنويا خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الماليزي نموا بمعدل 2.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموا ربع سنوي بنسبة 0.6% فقط.

وقالت نور شمسية يونس محافظ البنك المركزي الماليزي في بيان صحفي: "التعافي الاقتصادي مازال على الطريق الصحيح.. قلنا أنه ستكون هناك مطبات تهدئ السرعة على الطريق، لكننا نتوقع أن يظل معدل النمو للعام الحالي ككل في حدود توقعاتنا التي تتراوح بين 6 و7.5%".

تأتي بيانات الناتج المحلي لماليزيا بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء محيي الدين يونس فرض قيود على الحركة في مختلف أنحاء ماليزيا للحد من ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، قالت نور شمسية إن الاقتصاد الماليزي سيواصل الاستفادة من الطلب الخارجي القوي وتحسن الأحوال المحلية.

كان البنك المركزي الماليزي قد قرر في الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها المنخفض القياسي 1.57% للمرة الخامسة على التوالي.