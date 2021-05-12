بايدن يعتزم ترشيح رام إيمانويل سفيرا لبلاده لدى اليابان

استقر الرئيس الأمريكي جو بايدن على ترشيح عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل سفيراً لبلاده لدى اليابان، بحسب مصدرين مطلعين .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيمانويل، 61 عامًا، كان عضوا في مجلس النواب عن ولاية شيكاغو من 2003 إلى 2009، حيث شغل منصب رئيس التجمع الديمقراطي ورئيس لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية، قبل أن يغادر الكونجرس ليصبح أول رئيس لطاقم العاملين بالبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كانت صحيفة فاينانشيال تايمز أول من ذكر أن بايدن اختار إيمانويل للمنصب.

ولم يعلن البيت الأبيض علنًا عن أسماء المرشحين لتولي سفارة البلاد في اليابان أو الصين، حيث أعاد بايدن تقييم الوجود الأمريكي في آسيا بعد سنوات ترامب.

وأشارت بلومبرج إلى أن نائب وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز من بين الخيارات الأولى لقيادة السفارة الأمريكية في بكين.