 إيطاليا: لسنا بصدد اقتراح دفع أموال لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين - بوابة الشروق
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إيطاليا: لسنا بصدد اقتراح دفع أموال لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 7:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 7:42 م

أكد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن بلاده "ليست بصدد اقتراح أن يدفع الاتحاد الأوروبي أموالا لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين".

وجاء ذلك نفيا لتقارير أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موظف في مكتب دراجي قوله: "لا توجد مبادرة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإبرام اتفاق مماثل للذي أبرم مع تركيا".

وذكر الموظف، أن الحكومة الإيطالية ترى أن "على الاتحاد الأوروبي أن يولي اهتماما أكبر بالوضع في جنوب البحر المتوسط، وأن يكون مستعدا لتقديم الدعم المالي لجميع الدول الإفريقية المعنية بتدفق اللاجئين".

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