مميش: السيسي بعث الحياة في منطقة شرق قناة السويس

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تعمل على تقليل زمن إبحار السفن لزيادة عدد السفن المارة، قائلًا إن الكراكات الجديدة تستهدف التعامل مع التراكم الرملي في القاع.



وأشار إلى تعميق قناة السويس الجديدة من 16 مترًا إلى 24 مترًا؛ لتيسير عبور السفن، موضحًا أن مصر تستعين بأسطول كراكات وقاطرات، وآخرها كراكة «مهاب مميش» الأحدث في الشرق الأوسط بالكامل، لزيادة قدرة الهيئة على تأمين المجرى الملاحي.



ولفت مستشار الرئيس إلى أن السيسي ناشد، خلال كلمته اليوم، القطاع الخاص المساهمة في إنشاء مشروع 100 سفينة صيد مجهزة بأحدث التجهيزات التكنولوجية، موضحًا أن المشروع يستهدف تقليل استيراد الأسماك من الخارج.



وذكر أن السيسي بعث الحياة في منطقة شرق القناة من خلال المشروعات التي افتتحها اليوم، متابعًا: «يتم نقل إدارات الهيئة من الغرب؛ لتنمية الشرق وصناعة حياة فيه».



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وعدد من الوزراء والمسؤولين.