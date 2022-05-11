روسيا: الموقف العربي الموحد بشأن الوضع الأوكراني متزن وموضوعي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الموقف العربي الموحد في إطار الجامعة العربية "متزن وموضوعي" نحو التطورات في أوكرانيا.

وقال لافروف في تصريحات صحفية بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "الموقف العربي الموحد في إطار الجامعة العربية متزن وموضوعي حيال التطورات في أوكرانيا".

وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الروسي فكرة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بمنح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بـ "السرقة".

وأوضح ردًا على سؤال حول مقترح بوريل بشأن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف "هذه سرقة لا يحاولون حتى إخفاءها"، مضيفا أن مثل تلك التصرفات من جانب الغرب أصبحت بمثابة "عادة" لديه، مستشهدا بحالة تجميد الأصول الأفغانية التي يريد الغرب استخدامها لأغراض لا علاقة لها باحتياجات الشعب الأفغاني.