وزير العدل: مشروع قانون للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية قيد النقاش

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع قانون للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية قيد النقاش في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، أنه تم إعداد هيكل مشروع القانون بعد التناقش مع مختلف الكنائس، موضحًا أنه سيتم تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب قريبًا (دون أن يوضح الموعد).

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المناقشات حول بعض الأمور من مشروع القانون (لم يحددها).

وأجاب على سؤاله عن مدى إمكانية توجه مواطن للمحكمة لطلب الطلاق، قائلًا: «مشروع القانون يعالج كل الافتراضات، وهذه المعالجة تتم بالتوافق بين كل الطوائف».