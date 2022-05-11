ارتفاع معدل التضخم في البرازيل إلى أعلى مستوى له منذ 2003



أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك في البرازيل بأكثر من التوقعات ليصل معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عقدين، بعد إشارة البنك المركزي إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة مجددا خلال الشهر المقبل.



وأعلنت وكالة الإحصاء البرازيلية اليوم ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 13ر12% سنويا وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003، ويزيد على متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 06ر12%. كما بلغ معدل التضخم الشهري 06ر1%.



يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي بواحدة من أسرع عملية لتشديد السياسة النقدية في العالم حيث ارتفع سعر الفائدة بمقدار 75ر10 نقطة مئوية خلال أكثر من عام.