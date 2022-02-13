أكد أحمد حسام ميدو، قائد ومدرب نادي الزمالك الأسبق أن الأبيض يحتاج للصبر، نظرًا لقلة البدائل، مُشيرًا إلى أنه على الفريق أن يحارب في كل البطولات التي يشارك بها.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع تويتر: "أي حد يحاول يشيّل فيريرا الموسم ده أي نتائج يبقى بيظلم الراجل رغم وجود بعض الأخطاء الفنية عنده زي أي مدرب".

وأضاف: "الراجل ايديه متربطة. عدد لاعيبه مميزة محدود، وقصور في مراكز مهمة في الملعب ومفيش بدائل ومش عارف يخلق منافسه بين اللاعيبه".

وتابع مقدم البرنامج الرياضي على قناة المحور: "لازم يبقى فيه صبر.. الزمالك مر بمرحله صعبة ولازم الصبر.. مش معنى كده إن الزمالك يرمي الفوطة السنة دي".

وأتم ميدو: "الزمالك لازم يحارب في البطولات المشارك فيها ولكن لازم دعم الإدارة والصبر عليهم لبناء فريق قوي للزمالك الموسم القادم".

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، في الجولة الـ 18 من الدوري العام.