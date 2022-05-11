وزير خارجية المجر: اقتراح حظر النفط الروسي سيدمر اقتصادنا

حذر وزير خارجية المجر، بيتر سيجارتو، من أن اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بحظر واردات النفط الروسية من شأنه أن يدمر الاقتصاد المجري.

وقال سيجارتو حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لا تقدم حلا للمشاكل الضخمة التي ستخلقها للمجر.

ومضى يقول إن "الطريقة الواقعية الوحيدة لفرض حظر على واردات النفط الروسية تتمثل في تطبيقه على شحنات النفط البحرية، واستثناء شحنات النفط الروسي التي تمر عبر خطوط الأنابيب".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لحظر النفط الروسي بحلول نهاية العام كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن هذا الحظر سيشمل النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعبر خطوط الأنابيب، قائلة: "الأمر لن يكون سهلا على بعض الدول الأعضاء التي تعتمد بشدة على النفط الروسي، لكن علينا ببساطة أن نعمل على ذلك".