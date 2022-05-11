محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات حياة كريمة بنهطاي وتفهنا العزب

ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، التقرير الدوري الخاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في اجتماع عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، والمهندس محمد سالم مسئول حياة كريمة بمجلس الوزراء، ومديري ورؤساء الشركات والهيئات المنفذة للمبادرة بمركز زفتى ومؤسسة حياة كريمة بالغربية.

واستعرض أعضاء وحدة حياة كريمة التقرير الذي تم إعداده عن المشروعات الجاري تنفيذها في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، حيث تم إنهاء أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، (الوصلات المنزلية، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، الوصلات المنزلية، أعمال تأهيل محطة مياه شرب نهطاي، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، تبطين ترعة العطف، تبطين ترعة قائم نهطاي، محطة السكة الحديد، تطوير مكتب البريد ، نهو الأعمال بمدارس الشهيد طلبة السايح، نهطاي الإعدادية الجديدة ملحق بها مدرسة الشهيد مقدم طيار أحمد عمارة الثانوية، الشهيد الجمل والشهيد الحفناوي) بنسبة ١٠٠%.

وتم الانتهاء من أعمال تحسين أداء شبكة الكهرباء وتعديل الجهد المتوسط بقرية نهطاي بنسبة ٨٦.٦%، وكذلك نهو أعمال الخطوط الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي وجاري الانتهاء من أعمال الشبكة الداخلية والفروعات الأرضية بنسبة ٩٩.٣%، كما تم نهو أعمال توصيل كابلات الفايبر للمنازل بنسبة ١٠٠%.

وناقش المحافظ موقف مشروعات الصحة حيث يتم إنشاء وحدة طب الأسرة بنسبة ٦٠%، أعمال تأهيل وحدة إسعاف نهطاي بنسبة ٩٦%، أعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بنسبة ٣٠% إلى جانب مناقشة إنشاء مجمع الأسواق والمواقف والحماية المدنية ورصف الطرق وسكن كريم ونقاط الشرطة.

وفي قرية تفهنا، أوضح التقرير نهو أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي الوصلات المنزلية، نهو أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، الوصلات المنزلية، إنهاء أعمال تأهيل محطة مياه شرب تفهنا، إنهاء أعمال الخطوط الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، الاتصالات، كما تم إنهاء الأعمال بمدارس (الشهيد محمد زرد الإعدادية، تفهنا الثانوية، تفهنا الابتدائية، تفهنا الابتدائية الجديدة، وحدة تفهنا العزب)، إلى جانب نهو تبطين ترعة الصاري بتفهنا ونهو الأعمال بمكتب بريد تفهنا بنسبة ١٠٠%.